Генеральный директор «Локомотива» Леонченко выступил с обращением к болельщикам

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко обратился к болельщикам клуба по окончании сезона-2020/21.

«Наши любимые болельщики! Как приятно вас всех видеть вместе, в хорошем настроении, рядом с командой. Без вашей поддержки мы не добились бы тех результатов, которые имеем сегодня. Как игрок в прошлом, когда я слышу «Локомотив», вперед!», мне хочется самому выходить на поле, забивать, отдавать все силы этой игре. Я точно могу сказать, что вся наша команда приложила все силы, полностью. В каждом матче. У нас была очень сложная задача — выбраться снизу и подняться наверх. Ребята, тренерский штаб, весь клуб, — сделали это благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. «Локо» — вперед", — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Леонченко.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял третье место в чемпионате России.