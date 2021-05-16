Генеральный директор «Локомотива» Леонченко выступил с обращением к болельщикам
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко обратился к болельщикам клуба по окончании сезона-2020/21.
«Наши любимые болельщики! Как приятно вас всех видеть вместе, в хорошем настроении, рядом с командой. Без вашей поддержки мы не добились бы тех результатов, которые имеем сегодня. Как игрок в прошлом, когда я слышу «Локомотив», вперед!», мне хочется самому выходить на поле, забивать, отдавать все силы этой игре. Я точно могу сказать, что вся наша команда приложила все силы, полностью. В каждом матче. У нас была очень сложная задача — выбраться снизу и подняться наверх. Ребята, тренерский штаб, весь клуб, — сделали это благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. «Локо» — вперед", — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Леонченко.
По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял третье место в чемпионате России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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