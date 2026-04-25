Ахметзянов: «Оренбург» нужен городу, мы играем за это»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

«Нам удалось после перерыва отодвинуть игру и завладеть определенным преимуществом. Возможно, «Ростов» не был готов к таким изменениям. Какого-то эликсира в борьбе за выживание у нас нет. Я знаю, что футболисты «Оренбурга» максимально хотят остаться в Премьер-лиге — ради себя, болельщиков и руководства. У нас хорошие условия, мы должны благодарить руководство клуба и болельщиков, которые каждую игру приходят и действительно нас гонят вперед. Становится понятно, что эта команда нужна городу, и мы играем за это», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба клуба.

«Оренбург» одержал вторую победу подряд и с 26 очками поднялся на 11-е место в РПЛ. В оставшихся турах команда Ахметзянова сыграет с «Сочи» (3 мая), «Крыльями Советов» (10 мая) и «Краснодаром» (17 мая).

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