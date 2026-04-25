«Рубин» — ЦСКА: Шафеев не удалил Вуячича

На 5-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА судья Рафаэль Шафееев неверно оценил действия Игора Вуячича и вынес ему только предупреждение. Казанский футболист нанес удар шипами в ногу Ивану Облякову. Учитывая силу удара и место, куда он пришелся, следовало показать капитану хозяев красную карточку и удалить его с поля. Но арбитр этого не сделал.

Видеоассистенты Артем Чистяков и Сергей Чебан не вмешались — Вуячич продолжил матч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.