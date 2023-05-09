Игроки «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком»

Футболисты «Зенита», который попали в стартовый состав на матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2), получили по 5 миллионов рублей за победу, сообщает «РБ Спорт».

Игроки, которые начали матч на скамейке запасных получили по 2 миллиона рублей.

Прошедший матч стал для «Зенита» чемпионским. Питерский клуб завоевывает золотые медали РПЛ пять лет подряд.