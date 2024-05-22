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Сегодня, 08:44

Сенников: «Зенит» в сравнении с прошлым сезоном показывает не такой зрелищный футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Если брать весь сезон, все команды выступили неровно, — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру». — Поэтому каждая из этих команд заслуживает первой строчки. «Динамо» недавно проиграло три матча подряд, был какой-то провал. «Бело-голубые» не показывали чемпионской игры. «Зенит» в сравнении с прошлым сезоном показывает не такой зрелищный футбол. «Краснодар» теряет много очков. Понятно, что сейчас концовка чемпионата за «Динамо». Такой шанс было бы обидно упустить. Все в руках команды Лички. Но мы понимаем что «Краснодар» тоже борется с «Динамо», и последний тур будет у него дома. Если выиграют «быки» при разнице в три очка, они по личным встречам обходят «бело-голубых». Следующий тур определит расклады. Вдруг «Зенит» сыграет вничью, а «Динамо» с «Краснодаром» выиграют, тогда будет золотой матч в Краснодаре.

— Есть мнение, что ни одна из лидирующих команд не показывает чемпионской игры в этом сезоне. Согласны?

— Этот сезон вообще может стать рекордным в том плане, что чемпион наберет мало очков. До этого антирекорд был 58 очков. Сейчас если «Динамо» наберет 57 — это будет новый рекорд. Тем более, «бело-голубые» пропустили 37 мячей, и для чемпиона это очень много.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005637229_sennikov_obyyasnil_pochemu_u_zenita_v_etom_sezone_proizoshel_sboy
Дмитрий Сенников
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 23 1 4
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 24 1 4
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