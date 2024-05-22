Сенников: «Зенит» в сравнении с прошлым сезоном показывает не такой зрелищный футбол»

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Если брать весь сезон, все команды выступили неровно, — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру». — Поэтому каждая из этих команд заслуживает первой строчки. «Динамо» недавно проиграло три матча подряд, был какой-то провал. «Бело-голубые» не показывали чемпионской игры. «Зенит» в сравнении с прошлым сезоном показывает не такой зрелищный футбол. «Краснодар» теряет много очков. Понятно, что сейчас концовка чемпионата за «Динамо». Такой шанс было бы обидно упустить. Все в руках команды Лички. Но мы понимаем что «Краснодар» тоже борется с «Динамо», и последний тур будет у него дома. Если выиграют «быки» при разнице в три очка, они по личным встречам обходят «бело-голубых». Следующий тур определит расклады. Вдруг «Зенит» сыграет вничью, а «Динамо» с «Краснодаром» выиграют, тогда будет золотой матч в Краснодаре.

— Есть мнение, что ни одна из лидирующих команд не показывает чемпионской игры в этом сезоне. Согласны?

— Этот сезон вообще может стать рекордным в том плане, что чемпион наберет мало очков. До этого антирекорд был 58 очков. Сейчас если «Динамо» наберет 57 — это будет новый рекорд. Тем более, «бело-голубые» пропустили 37 мячей, и для чемпиона это очень много.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».