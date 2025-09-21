Игроки «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что игроки команды добираются на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» на такси.

«Не приехал автобус, все игроки добираются на такси. Многие уже приехали на стадион», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч пройдет 21 сентября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.