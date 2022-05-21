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Осинькин назвал причины поражения «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«В первом тайме можно сказать, что игра нам удалась, приводит слова Осинькина пресс-служба. — Было много моментов. Но все же мы могли быть лучше. На ход матча повлиял забитый стандарт. После этого гола нам было сложно вскрыть эту эшелонированную оборону. Моментов мы создали много. Даже слишком много. Больше, чем соперник. Мы отдали все силы этой игре, борьбе. Самое дорогое — это как болельщики оценили игру. Да, поражение, но они оценили игру, сезон. Спасибо им за поддержку, которая была в течение всего сезона.

Спасибо руководству команды, лично Дмитрию Азарову — Губернатору Самарской области. Он всегда был рядом, был на связи. Он был рядом и в трудные минуты, и когда мы побеждали. То, как радовались болельщики, благодарность всем, кто причастен к этому сезону. Хочу еще сказать спасибо всем работникам этого стадиона за то, как они подготовились к этой игре. Все было на самом высшем уровне. У нас есть современная арена, но эта — намоленная. Она сослужит службу самарскому футболу».

По итогам сезона «Крылья Советов» стали восьмыми с 41 очком.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/05/21/novosti_1021.html

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34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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