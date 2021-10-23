Игроки ЦСКА вышли на матч с «Крыльями Советов» в футболках золотого сезона-1991
Футболисты ЦСКА вышли на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» в футболках золотого сезона-1991.
Первый удар по мячу нанес Дмитрий Кузнецов, который 27 октября 1991 года в качестве капитана выводил ЦСКА на матч с московским «Динамо». В той встрече армейцы одержали победу со счетом 1:0 и досрочно стали чемпионами последнего в истории первенства СССР.
В эти минуты матч проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Во втором тайме счет — 1:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю