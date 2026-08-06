Агент форварда ЦСКА Мусаева о возможном уходе игрока из клуба: «Статистика у Тамерлана для России приличная»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, ответил «СЭ» на вопрос о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что сразу несколько клубов РПЛ заинтересованы в аренде 25-летнего россиянина.

«На данный момент Тамерлан — игрок ЦСКА. Он хорошо выглядел в кубковой игре с «Локомотивом» и рассчитывает получить больше игровой практики в ближайших матчах. Если ЦСКА подпишет нового нападающего, будем обсуждать дальнейшие планы с руководством. Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет», — сказал «СЭ» Хархаров.

Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года. В сезоне-2026/27 форвард принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.