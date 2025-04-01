Источник: Игорь Шалимов возглавит «Факел»

Новым главным тренером «Факела» станет Игорь Шалимов, утверждает издание «Мое Онлайн».

По данным источника, вечером 2 апреля специалист будет представлен команде и проведет первую тренировку.

«Факел» станет первым клубом Шалимова за три года. Последним местом работы тренера был «Урал», из которого он был уволен в августе 2022 года.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 14 очками в 22 матчах. Предыдущий тренер команды Дмитрий Пятибратов ушел в отставку в воскресенье, 30 марта после поражения от «Краснодара» (0:5).