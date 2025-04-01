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1 апреля 2025, 23:12

Мангаш: «Моя карьера в «Спартаке» складывается не так, как я рассчитывал»

Рикарду Мангаш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш заявил, что недоволен тем, как складывается его карьера в российском клубе.

«Пока это не то, на что я рассчитывал. Когда ты решаешь сменить клуб на таком этапе карьеры, то рассчитываешь на прогресс, чтобы показывать прежний уровень или даже стать сильнее. Продолжаю ли я играть на позиции крайнего защитника? Когда я выходил на поле чаще, меня иногда ставили левым полузащитником. В первом матче я даже был вингером. Обычно я выхожу крайним защитником, но получаю не так много минут.

«Спартак» — самый большой клуб в России. Переход в эту команду — амбициозный шаг, мы сейчас боремся за титул. Это то, чего я всегда хотел. Это тот шаг, который я хотел сделать. Не важно, к лучшему он или нет... На сегодняшний день — нет. Но жизнь учит нас, и я получаю очень большой опыт», — сказал Мангаш в интервью изданию Maisfutebol.

Мангаш перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 27-летний португалец принял участие в 15 матчах красно-белых и забил 1 гол.

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Рикарду Мангаш
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Источник: Игорь Шалимов возглавит «Факел»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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