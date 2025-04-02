Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 09:15

Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Победа над «Зенитом» дала повод заговорить о том, что «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Ничья в Грозном поставила под сомнения надежды фанатов?

— Прямо скажу: потеря двух важнейших очков — досадная осечка. Но вовсе не повод опускать руки. Уступить в бою не значит проиграть сражение. Объективно не вижу, в чем «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак». Да, у команды Семака больший чемпионский опыт. А клуб Галицкого растет и мужает. Это мощные, достойные противники. Но матчи с ними показали: у «Спартака» есть резервы, за счет которых он способен побеждать главных конкурентов. Видно, что с приходом Станковича команда вновь крепнет характером, благодаря чему учится вытаскивать игры в сложнейших ситуациях. И это может стать ее решающим козырем в борьбе за чемпионство. Но в ней непозволительно сорить очками во встречах с командами, которые у тебя за спиной.

Хотя матч в Грозном я бы к таковым не отнес. «Спартак» вел игру, владел инициативой, создал несколько стопроцентных моментов. Но в этот раз фарт был не на его стороне. Такое в футболе случается. Иначе чем объяснить то, как после удара Барко со штрафного Мартинс не добил в пустой угол мяч, отбитый Шелией? Или как во втором тайме, находясь в идеальной позиции, Гарсия не переиграл голкипера «Ахмата»? Чуть позже, получив в штрафной идеальный пас от Барко, пальнул мимо ворот Маркиньос. А еще до перерыва хозяев после удара Гарсии головой спасла перекладина.

Это воспринималось особенно болезненно на фоне того, что конкуренты «Спартака» наколотили «Факелу» и «Рубину» на пару девять голов. Так что в этом туре в реализации моментов мы им уступили. Но повода для похорон мечты о чемпионстве я не вижу. В футболе, как и в жизни, на смену черной полосе приходит белая. Надо только этого очень захотеть. Тем более что календарь у команд Семака и Мусаева не из легких. А в середине апреля им предстоит еще и очная встреча в Санкт-Петербурге. Так что все еще впереди. Просто теперь «Спартаку» надо выходить на каждый матч, оставляя в раздевалке все сомнения. И вспомнить, как они побеждали «Зенит».

Олег Романцев.Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
Олег Романцев
РПЛ
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Игорь Шалимов возглавит «Факел»

Защитник «Акрона» Фернандес сравнил цены в России и Боливии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости