Игорь Шалимов считает, что Дзюба сможет помочь «Локомотиву»

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что думает о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локо» ситуация по таблице не лучше, но команда более амбициозная. Проблема в том, что он без команды работал уже 4 месяца, а с командой перед стартом сезона будет только 2 недели. Этого очень мало. Через игры можно набрать форму, но сильно давит результат — и Дзюба может начать говорить, и тогда тренеру придется включать жесткача. Но Артем заслужил этот шанс, и в ситуации, когда в него не верят, он играет очень хорошо. Про него много небылиц, но, когда он уходит в аренду или просто переходит в команду на короткий срок, он дает результат. Важно только потерпеть, когда что-то не будет получаться", — сказал Шалимов «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.