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Писарский: «Для меня было невероятно, что буду играть с великим «Спартаком», боялся встречаться с мячом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о том, почему неудачно провел матч первого круга РПЛ против «Спартака».

— Ты ведь начинал сезон запасным, после хет-трика «Уралу» перегорел в матче со «Спартаком», какое-то время потом не всегда попадал в состав. Что происходило с тобой в тот момент?

— Первая игра с «Крыльями» длилась для меня всего 15 минут, ничего не почувствовал. Когда сделал хет-трик во втором матче с «Уралом», был уверен в себе. Перед матчем нас еще отругал тренер. Мы с Капленко и Ковалевым над чем-то смеялись в раздевалке. Один из помощников Марцела Лички сказал, что это неприемлемо, надо серьезно настраиваться на игру. Я же считаю по-другому. Тогда сказал ребятам, что хоть я остаюсь на замене, все равно забью, когда выйду на поле, и мы отпразднуем со смехом. Так и вышло. Комментатор, помню, так и не понял, почему мы так радуемся.

Для меня это было невероятно. Вышел в РПЛ и сделал хет-трик, большое достижение в жизни. Я, парень, который играл во дворе, после такого буду играть с великим «Спартаком»! Но на эмоциях я, видимо, перегорел. Боялся встречаться с мячом, не показал то, на что способен. Тайм со «Спартаком» получился плохим. Я даже не хотел встречаться с мячом, потому что много зрителей, а напротив сильная команда, — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

На счету нападающего 14 голов в 15 матчах чемпионата России за «Оренбург». В январе 2023 года Писарский стал игроком «Крыльев Советов».

Первый официальный матч за новый клуб форвард может провести 23 февраля против московского «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Источник: Metaratings
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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