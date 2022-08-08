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Адиев — о возможной работе в «Урале»: «Даже если «Барселона» позвонит, не могу отказаться от сборной»

Адиев поделился мнением по поводу возможной работы в «Урале»
Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».

«Я же уже официально говорил, что в этом месяце сосредоточен на текущей работе и на двух предстоящих играх. Я даже мысли не допускаю, что могу уйти. Для меня очень важны эти две игры. Сыграем — тогда можно будет о чем-то говорить. Пока разговоров не веду ни с кем. Условно, даже если «Барселона» позвонит, это самые важные две игры в моей карьере. Как я могу отказаться от этого. У меня очень большая мотивация выйти в следующий раунд. Казахстан никогда такого успеха не добивался. Хочется порадовать страну и себя, конечно», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что главный тренер команды Игорь Шалимов покинул клуб по обоюдному согласию.

Игорь Шалимов
Магомед Адиев
ФК Урал
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