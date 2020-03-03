Алексей Миранчук прокомментировал удаление Семина в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в разговоре с журналистами рассказал о ярких моментах матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

— Во втором тайме мы потеряли немного контроль. Моменты присутствовали, но немного упустили владение мячом. Всегда, когда ты понимаешь, что твоему тренеру дали красную, это по-другому воспринимается. Ты понимаешь, что нет главного. В конце могли дожать. это эмоции, и в таких играх их сложно конце. Где-то судья что-то чуть-чуть, где-то еще кто-то — все это набралось по моментам, и Юрий Палыч не выдержал.

— Когда не попали в ворот на 93-й минуте, была мысль: «Ну, капец»?

— Просто понимал, что очень хороший момент, что мог поставить точку и принести три очка. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)