Осинькин назвал обидным поражение «Сочи» от «Акрона»: «Будет долго вспоминаться»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Акрона» (2:3) в 16-м туре РПЛ.

Сочинцы вели со счетом 2:0 по ходу встречи, но трижды пропустили во втором тайме и потерпели поражение.

«Всю игру провели неровно. Много атакующих хороших действий, но допускали, конечно, у своих ворот лишние моменты, которые нельзя допускать. Залетело все необязательное. Мы, наверное, наиграли на ничью, но во многих элементах игры мы были нестабильны, допускали много глупых потерь. Это дало сопернику шанс вернуться в игру

Мысли при 2:0? Быстрые голы были. После 2:0 нужно было посмотреть, как идет игра, как на нее можно влиять, но после того, как мы забили второй, два пропущенных в маленький отрезок времени уложились. Еще раз говорю, что много необязательных вещей мы допустили в игре

Если бы мы были не в такой тяжелой турнирной ситуации, это неплохой матч. С точки зрения атаки, динамики, которая появляется у игры нашей команды. Но, конечно, нам нужны очки, и это обидно, это будет еще вспоминаться долго», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.