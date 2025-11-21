Шилов на костылях пришел на награждение «Зенита» золотыми медалями в МФЛ
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов вместе с игроками молодежной команды получил золотые медали МФЛ-2025.
На награждение 17-летний футболист, у которого ранее диагностировали повреждение крестообразной связки колена, пришел на костылях.
Шилов получил травму на тренировке с основной командой «Зенита», за которую дебютировал 12 августа. На его счету 3 матча в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России, где форвард забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».
