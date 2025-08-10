Осинькин о Ракове: «У него есть хорошие данные и движение»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» оценил выступление полузащитника Вадима Ракова.

«У Ракова хорошая реализация моментов. Есть, над чем работать. Но у него есть хорошие данные и движение. С такими игроками всегда приятно работать», — сказал Осинькин «СЭ».

20-летний Раков в сезоне-2024/25 в 29 матчах за «Локомотив» забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В сезоне-2025/26 за «Крылья Советов» у него 4 гола и 1 передача в 4 матчах.

