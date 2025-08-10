Карпукас: «Наверное, я где-то вошел в тонус, прибавил физически в компонентах»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос «СЭ» о своей физической готовности.

«Не могу сказать, что у меня где-то сильно изменилась игра. Наверное, где-то вошел в тонус, прибавил физически в каких-то компонентах. Может, не хватило игр по 90 минут в прошлом сезоне. Сейчас вот стою, разговариваю, все нормально (смеется)», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» в матче против «Спартака» (4:2) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ.

