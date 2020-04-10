Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в эфире «СЭ» рассказал о режиме тренировок футболистов казанского клуба во время самоизоляции.

— Тренер по физподготовке разослал всем программу. Три дня занимаешься — один выходной. Я получаю удовольствие от физической нагрузки, потому что нет возможности собираться командой. Стараешься сам заменять, можно с мячом подурачиться. Плюс — программа. По времени это полтора часа — максимум.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.