Павлюченко: «За тройку, возможно, «Спартак» поборется»

Экс-падающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил выступление красно-белых в чемпионате России. После первого круга команда с 28 очками занимает 5-е место в РПЛ.

«Если они сейчас там находятся, то они на своем месте. Все как обычно. То выиграют, то проиграют, сыграют вничью, потом опять проиграют. «Спартаку» очень сильно не хватает стабильности. При всем уважении к моей любимой команде, но если этого фактора команде не достает, то она и не будет бороться за чемпионство.

За тройку, возможно, «Спартак» поборется. Обычно очень тяжело играть с командами, которые находятся внизу таблицы. В этом вопросе нужно брать пример с «Краснодара» и «Зенита». Это команды, которые умеют набирать очки, а «Спартак» — нет», — цитирует «Спорт День за Днем» Павлюченко.