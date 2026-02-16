Дивеев — о звонке гендиректора ЦСКА Бабаева перед переходом в «Зенит»: «Игорь, пойми, что нам нужен нападающий»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал детали разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понял, что вероятность перехода большая, когда мне позвонил Бабаев и сказал: «Есть интерес из «Зенита». Плюс, Игорь, пойми, что нам тоже нужен нападающий». Я понимал, что на 80-90 процентов переход осуществится. Я ему дал понять, что я готов.

Был разговор о том, чего я хочу. Он спросил, чего я хочу. Я ему сказал: «Если это будет выгодно для ЦСКА и «Зенита», я готов это сделать». С моей стороны был такой ответ», — сказал Дивеев в интервью Андрею Аршавину и Владиславу Радимову на YouTube-канале «Зенита».

26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился аргентинский форвард Лусиано.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Он провел 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 результативных передач. С армейцами защитник дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок и по разу становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.