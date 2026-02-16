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Дивеев — о звонке гендиректора ЦСКА Бабаева перед переходом в «Зенит»: «Игорь, пойми, что нам нужен нападающий»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал детали разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понял, что вероятность перехода большая, когда мне позвонил Бабаев и сказал: «Есть интерес из «Зенита». Плюс, Игорь, пойми, что нам тоже нужен нападающий». Я понимал, что на 80-90 процентов переход осуществится. Я ему дал понять, что я готов.

Был разговор о том, чего я хочу. Он спросил, чего я хочу. Я ему сказал: «Если это будет выгодно для ЦСКА и «Зенита», я готов это сделать». С моей стороны был такой ответ», — сказал Дивеев в интервью Андрею Аршавину и Владиславу Радимову на YouTube-канале «Зенита».

26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился аргентинский форвард Лусиано.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Он провел 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 результативных передач. С армейцами защитник дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок и по разу становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.

Источник: Youtube-канал ФК «Зенит»
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Игорь Дивеев
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Роман Бабаев
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«Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче

«Зенит» и «Краснодар» 17 февраля проведут товарищеский матч в Дубае
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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