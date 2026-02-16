Дивеев — о звонке гендиректора ЦСКА Бабаева перед переходом в «Зенит»: «Игорь, пойми, что нам нужен нападающий»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал детали разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.
«Понял, что вероятность перехода большая, когда мне позвонил Бабаев и сказал: «Есть интерес из «Зенита». Плюс, Игорь, пойми, что нам тоже нужен нападающий». Я понимал, что на 80-90 процентов переход осуществится. Я ему дал понять, что я готов.
Был разговор о том, чего я хочу. Он спросил, чего я хочу. Я ему сказал: «Если это будет выгодно для ЦСКА и «Зенита», я готов это сделать». С моей стороны был такой ответ», — сказал Дивеев в интервью Андрею Аршавину и Владиславу Радимову на YouTube-канале «Зенита».
26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился аргентинский форвард Лусиано.
Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Он провел 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 результативных передач. С армейцами защитник дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок и по разу становился серебряным и бронзовым призером РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
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2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0