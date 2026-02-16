«Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче

Московское «Динамо» уступило «Уралу» в товарищеском матче во время заключительного тренировочного сбора в Дубае.

По информации «СЭ», «Динамо» играло вторым составом.

Матч завершился со счетом 1:2. У бело-голубых гол забил Эль-Мехди Маухуб. У команды из Екатеринбурга отличились Евгений Харин и Евгений Марков.

16 февраля клубы проведут второй матч. Начало в 18.15 мск.