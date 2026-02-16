«Зенит» и «Краснодар» 17 февраля проведут товарищеский матч в Дубае

«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча против «Краснодара».

Игра состоится 17 февраля в рамках тренировочных сборов команд в Дубае. Начало — в 16.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Джабаль Али».

6 февраля сине-бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ — 40 очков в 18 турах. «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.