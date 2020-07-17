Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о поражении в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).

— Не хватило моментов, наверное, реализации, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Дивеева. — Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги помню. Реализация и моментов не хватило. А в конце просто ВАР, поставили пенальти. Минуты две нужно, чтобы прийти в себя, чтобы разогнаться так же. Я считаю, что ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда рукой сыграть человек случайно.

— Вы очень хорошо пробили со штрафного в первом тайме, в стиле Игнашевича. Отрабатываете такие удары, или это импровизация?

— Это импровизация была. Просто подошел, ударил. Чуть не забил.

— С каким настроем будете подходить к последнему матчу в чемпионате с «Тамбовом»?

— Мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа.