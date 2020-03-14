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Игорь Черевченко: «Значит, не умеем играть против десятерых»

21:10

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:1) отметил, что провел с командой жесткий разговор.

— Владели преимуществом? При чем тут это? Можно преимуществом владеть и две игры и выиграть ноль. В раздевалке был жетский разговор, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Почему после удаления моментов стало меньше?

— Значит, не умеем играть против десятерых. Сколько надо? Я не знаю. Пока объяснений нет. По горячке ничего говорить не буду. Надо проанализировать игру.

— Какие-то положительные моменты были?

— Есть и положительные, есть и отрицательные. Если проиграли, значит, их нет.

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