Игорь Черевченко: «Мы могли забивать еще»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

— Тедеско сказал, что его команда не заслужила победы из-за первого тайма.

— Мы тактику перестроили под «Спартак». Смотрели их матчи, смотрели, какая тактика приносила им наибольшие проблемы. Сыграли спокойнее, рассудительней. Появились зоны у «Спартака», и нам можно было забивать еще. Я предупреждал, что первые 15-20 минут будет тяжело.

— Это — первая победа с лета. При том, что команда показывает хороший футбол.

— Моменты были, но что-то игрокам мешало в завершающей стадии. Может, другие футболисты мешали. Я согласен, что «Арсенал» показывает футбол, который нравится болельщикам. Мы к этому стремимся. Возможно, только сегодня «Спартак» заставил нас глубоко сесть в оборону. Поэтому мы и пытались создать им сложности, а также забить, используя освободившиеся зоны.

— «Спартак» сложно анализировать, у команды новый тренер. В чем была сложность подготовки?

— Сочетания они меняют, потому что у них есть игроки хорошего уровня. Хотя тактику они придерживается одну и ту же. Да, во втором тайме они перестроились, это создало нам сложности.

— Оцените игру Егора Шамова.

— Как я могу оценить игру вратаря, если команда сыграла на ноль? Все было и так прекрасно видно. Он вытащил 2-3 сложных мяча, спокойно действовал на выходах. Сыграл без запары, чтобы было проще понять.

(Александр Рогулев)

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