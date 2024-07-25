Игорь Акинфеев: «Серия пенальти — это дуэль. Она бывает радостной и не очень, но всегда захватывает»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в сериале «Про_Честь» заявил, что серия пенальти является вишенкой на торте в мире футбольных дуэлей.
22 июля в прокат вышел документальный сериал «Про_Честь» — о принципиальности и феномене офицерской чести.
— Дуэлей в футболе много. Это и вратарь с нападающим, и две соперничающие команды. Но вишенка на торте в мире футбольных дуэлей — серия пенальти, когда ты стоишь один, а перед тобой меняются футболисты соперника. Конечно, это дуэль. Она бывает радостной и не очень, но всегда захватывает.
Что касается дуэлей за пределами поля — в моей жизни конфликтов не было ни с кем, ни с одним тренером, хотя за жизнь я пересекался со многими. Каждый человек сам определяет свое мышление, выбирает тон разговора, как и с кем он будет общаться. Если ты уважаешь человека и любишь профессию, какие-то точки соприкосновения найдешь всегда.
Конфликты — не мой путь. Когда ты действующий спортсмен с большим опытом, у которого за плечами 15 лет в сборной и еще больше в ЦСКА, ты понимаешь, что не можешь опуститься ниже какого-то уровня. Делаешь все с совестью. Получается или нет — второй вопрос, и даже если что-то не идет, надо вставать и двигаться дальше, доказывать свою силу. Нельзя просто опускать руки. Если ты по натуре сильный и любишь свое дело, то справишься со всем — несмотря на любые неудачи, — сказал Акинфеев.
Из монолога в документальном сериале «Про_Честь», созданном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1