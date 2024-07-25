Марков рассказал, почему решил остаться в «Факеле»

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о решении продлить контракт с воронежским клубом.

«В межсезонье ко мне был интерес со стороны других команд, но я решил продлить контракт и остаться в «Факеле». Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний день я всем доволен в Воронеже. Мы играем в РПЛ, у нас большая армия болельщиков. Клуб развивается с каждым годом», — цитирует Маркова Legalbet.

16 июля 30-летний нападающий продлил контракт с воронежской командой. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Марков выступает за «Факел» с ноября 2022 года. В сезоне РПЛ-2023/24 форвард провел 32 матча, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает Маркова в 1 миллион евро.