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Марков рассказал, почему решил остаться в «Факеле»

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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о решении продлить контракт с воронежским клубом.

«В межсезонье ко мне был интерес со стороны других команд, но я решил продлить контракт и остаться в «Факеле». Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний день я всем доволен в Воронеже. Мы играем в РПЛ, у нас большая армия болельщиков. Клуб развивается с каждым годом», — цитирует Маркова Legalbet.

16 июля 30-летний нападающий продлил контракт с воронежской командой. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Марков выступает за «Факел» с ноября 2022 года. В сезоне РПЛ-2023/24 форвард провел 32 матча, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает Маркова в 1 миллион евро.

Источник: Legalbet
Евгений Марков
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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