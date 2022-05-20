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ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым до 2024 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб.

В составе москвичей вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. Он также является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6994
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
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 - : -
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