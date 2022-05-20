ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым до 2024 года
ЦСКА продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб.
В составе москвичей вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. Он также является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6994
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