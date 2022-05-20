ЦСКА объявил о продлении контракта с Акинфеевым до 2024 года

ЦСКА продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за клуб.

В составе москвичей вратарь выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. Он также является 10-кратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.