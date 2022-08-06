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Сегодня, 10:24

Источник: Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб, пишет Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

26 июля появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун также может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора клуба он был назначен в июле 2021 года.
Евгений Мележиков
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