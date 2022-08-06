Источник: Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб, пишет Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

26 июля появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун также может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.