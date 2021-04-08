Легендарный полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной продаже форварда красно-белых Джордана Ларссона в европейский клуб.

«Ларссон сейчас прогрессирует, у него хорошая левая нога, он подвижен, хотя 2 года назад о нем еще никто не знал. Сейчас рынок невозможно понять, наверное, 20 миллионов евро для него приемлемая стоимость. Но если сравнивать с Гус Тилем, то становится смешно. У «Спартака» очень широкий выбор игроков в атаку, помимо Джордана есть Соболев, Понсе, Промес, Бакаев, о котором все начинают забывает, да еще и Тиль вернется к лету. Есть кому взять на себя его работу», — сказал Мостовой «СЭ».

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. 23-летний футболист провел за красно-белых 54 матча во всех турнирах и забил 22 мяча.

Ближайший матч «Спартака» состоится 11 апреля против «Локомотива» в 19:00 по московскому времени.

(Антон Иванов)