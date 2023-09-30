Экс-арбитр ФИФА Егоров заявил, что судьи общаются с тренерами по-разному

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров ответил, нормально ли подходить тренерам к судьям после матча с вопросами.

29 сентября после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2) главный тренер желто-синих Валерий Карпин подошел к главному судье встречи Роману Галимову. По завершении разговора тренер махнул рукой на арбитра.

«Такое бывает. Понимаете, на тренера давит результат, но и на судью тоже. Главное, чтобы такое послематчевое общение было не со зла, по-человечески. Это же нормально — подойти и что-то узнать. Тренер махнул рукой. Ничего более. Из этого не надо делать большую трагедию или проблему», — приводит «Спорт день за Днем» слова Егорова.

Также он высказался о том, что из-за похожего эпизода главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку во 2-м туре РПЛ.

«Понимаете, трудно эти ситуации сравнивать. Тренер после матча может подойти к судье по-разному. Можно по-дружески, а можно и «козлом» назвать. Это разные вещи, вот и трактуются они по-разному. Но нет ничего такого в том, что тренер подходит что-то спросить у судьи после матча», — добавил специалист.

«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Ростов» с 10 очками идет на 12-й строчке.