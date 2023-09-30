Экс-арбитр ФИФА Егоров заявил, что судьи общаются с тренерами по-разному
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров ответил, нормально ли подходить тренерам к судьям после матча с вопросами.
29 сентября после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2) главный тренер желто-синих Валерий Карпин подошел к главному судье встречи Роману Галимову. По завершении разговора тренер махнул рукой на арбитра.
«Такое бывает. Понимаете, на тренера давит результат, но и на судью тоже. Главное, чтобы такое послематчевое общение было не со зла, по-человечески. Это же нормально — подойти и что-то узнать. Тренер махнул рукой. Ничего более. Из этого не надо делать большую трагедию или проблему», — приводит «Спорт день за Днем» слова Егорова.
Также он высказался о том, что из-за похожего эпизода главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку во 2-м туре РПЛ.
«Понимаете, трудно эти ситуации сравнивать. Тренер после матча может подойти к судье по-разному. Можно по-дружески, а можно и «козлом» назвать. Это разные вещи, вот и трактуются они по-разному. Но нет ничего такого в том, что тренер подходит что-то спросить у судьи после матча», — добавил специалист.
«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Ростов» с 10 очками идет на 12-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1