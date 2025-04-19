«Акрон» и «Спартак» встретятся в матче 25-го тура чемпионата России

«Акрон» и «Спартак» встречаются в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра на «Самара Арене» начинается в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«Акрон» с 28 очками идет на девятом месте в чемпионате России. «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 47 очками.

В сезоне-2024/25 «Спартак» победил «Акрон» в первом круге РПЛ (4:0) и в плей-офф пути регионов FONBET Кубка России (3:2).