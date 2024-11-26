Игнатьев рассказал, почему «Краснодар» упустил лидерство в РПЛ

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, что «Краснодар» в матче с «Химками» (2:2) упустил лидерство в РПЛ из-за несвоевременных замен.

«Были внесены большие изменения в состав. Пошли замены при положительном результате, и надорвалась струна игровых взаимодействий. То, что «Химки» забили второй мяч, — дело случая. Но при этом было понятно, что та игра, которую показывали краснодарские футболисты, уже не в том виде — чем и воспользовался соперник, забив гол, который отобрал очки, необходимые «Краснодару», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Краснодар» на выезде сыграл с «Химками» вничью 2:2. По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.