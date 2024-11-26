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Сегодня, 14:20

Игнатьев рассказал, почему «Краснодар» упустил лидерство в РПЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, что «Краснодар» в матче с «Химками» (2:2) упустил лидерство в РПЛ из-за несвоевременных замен.

«Были внесены большие изменения в состав. Пошли замены при положительном результате, и надорвалась струна игровых взаимодействий. То, что «Химки» забили второй мяч, — дело случая. Но при этом было понятно, что та игра, которую показывали краснодарские футболисты, уже не в том виде — чем и воспользовался соперник, забив гол, который отобрал очки, необходимые «Краснодару», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Краснодар» на выезде сыграл с «Химками» вничью 2:2. По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.

Источник: Газета.Ru
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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