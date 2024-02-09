Игнатьев: «Зенит» будет одним из претендентов на победу в чемпионате»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» грамотно проводит подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России.

«У «Зенита» уже выстроена игра, уже видны главные действующие лица. Если ведущие игроки не будут допускать каких-то технических или тактических огрехов, то уже можно легко определить состав на первую официальную игру в году. Тренерский штаб грамотно проводит свою работу — думаю, что «Зенит» будет одним из претендентов на победу в чемпионате», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 38 очками, опережая «Зенит» на два очка.