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Игнатьев после матча в Самаре призвал усилить контроль за работой судей в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 16-го тура РПЛ отреагировал на критику Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева.

«Себя надо обязательно держать в руках, ведь команда всегда реагирует на поведение главного тренера. Безусловно, Галактионов встретится с руководством «Локомотива» и объяснится с ним. Но ведь железнодорожники не первые, кто столкнулся с судейством, из-за которого были потеряны важные очки. Я сам не всегда могу понять решения арбитров в некоторых матчах. Допустим, Михаила уволят. Но что будет дальше? Казарцев продолжит работать и будет ошибаться вновь. Надо усилить контроль за работой судей», — приводит слова Игнатьева RT.

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237203-ignatev-rpl-rabota-sudeistvo-kontrol
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
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 - : -
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Ахмат – Спартак
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