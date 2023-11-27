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Сегодня, 21:11

Тарханов считает, что Гончаренко заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о будущем главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«На мой взгляд, Гончаренко абсолютно точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала». Те, кто говорят, что его необходимо увольнять, неправы. Тренеру точно нужно дать доработать сезон. Надеюсь, что после победы над лидирующим «Краснодаром» у команды начнется белая полоса. Спад — это естественно, самое главное вовремя из него выйти, сделать правильные выводы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Гончаренко возглавляет уральцев с августа 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-goncharenko-zasluzhivaet-ostat-sya-na-postu-glavnogo-trenera-urala/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Александр Тарханов
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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 - : -
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