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Игнашевич рассказал об амбассадорстве на форуме «Азартные игры»

Сергей Игнашевич.
Фото БЕТСИТИ
Форум «Азартные игры».
Фото БЕТСИТИ
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России на форуме «Азартные игры» в рамках сессии «Лица спорта: как букмекеры взаимодействуют с амбассадорами» рассказал об опыте взаимодействия с букмекером в качества амбассадора.

«После работы в «Балтике» моим партнером в этом новом этапе стал БЕТСИТИ. Для меня было важно, что это не просто рекламный контракт, а полноценная совместная работа над моим медийным образом. Они не пытались изменить меня, а нашли способ показать мои сильные стороны под новым углом. В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером, и именно это стараются донести до аудитории. И я благодарен им за доверие и за то, что помогают мне выйти на новый уровень. И я уверен, что такой подход — это будущее для сотрудничества между спортсменами и брендами.

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Я пришел к выводу, что быть медийным — это не значит быть другим. Это значит позволить людям увидеть разные грани твоей личности: и профессионала, и эксперта, и того самого человека с самоиронией.

Букмекерские компании как активные участники спортивной индустрии сегодня берут на себя важную социальную роль: они становятся мостом между спортсменами и обществом, помогают нам адаптироваться в новом мире и найти в себе то, о чем мы сами могли даже не подозревать», — сказал Игнашевич.

«Для нас важно, чтобы амбассадор был не только яркой медийной фигурой, но и разделял ценности бренда и органично вписывался в нашу коммуникационную стратегию. В случае с Сергеем Игнашевичем мы совпали на все сто процентов. Его спортивная биография и позиционирование в медиа идеально соотносятся со статусом «самого надежного букмекера», коим и является БЕТСИТИ. Сергей на протяжении десятилетий был опорой ЦСКА и сборной России, ковал славу нашего футбола на международной арене и был одним из творцов главных успехов в современной истории — Кубка УЕФА-2005 и бронзы Евро-2008. По завершении карьеры игрока он стал прогрессивным и ярким тренером и интересным и вдумчивым аналитиком на ТВ и в медиа. Один из таких проектов с его участием — Cappuccino&Catenaccio Show, где он выступает в роли постоянного ведущего.

Дуглас Аугусто и&nbsp;Вендел в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:2).«Краснодар» в 3,5 раза превзошел «Зенит» по моментам, но все решили детали от Семака. 8 наблюдений по главному матчу круга

Мы смотрим на амбассадора как на партнера в долгосрочной перспективе: это не просто лицо на рекламных баннерах, а полноценный участник создания контента. Помимо C&C Show, мы с Сергеем сняли много разных видеоформатов, запустили рубрики и конкурсы в соцсетях, завели блог, создали эксклюзивную линейку мерча и многое другое. Несмотря на все это, у нас еще много идей и проектов, которыми мы планируем удивить и порадовать аудиторию, поэтому следите за нашими медиа, будет интересно», — сказал руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалев.

Форум «Азартные игры» проходит в Москве с 22 по 23 сентября. Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ в апреле 2025 года. Также он является одним из ведущих подкаста о футболе «Cappuccino & Catenaccio», который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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Александр Соболев
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П
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Зенит

 6
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Маркиньос

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Крылья Советов, ЦСКА

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