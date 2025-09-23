Игнашевич рассказал об амбассадорстве на форуме «Азартные игры»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России на форуме «Азартные игры» в рамках сессии «Лица спорта: как букмекеры взаимодействуют с амбассадорами» рассказал об опыте взаимодействия с букмекером в качества амбассадора.
«После работы в «Балтике» моим партнером в этом новом этапе стал БЕТСИТИ. Для меня было важно, что это не просто рекламный контракт, а полноценная совместная работа над моим медийным образом. Они не пытались изменить меня, а нашли способ показать мои сильные стороны под новым углом. В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером, и именно это стараются донести до аудитории. И я благодарен им за доверие и за то, что помогают мне выйти на новый уровень. И я уверен, что такой подход — это будущее для сотрудничества между спортсменами и брендами.
Я пришел к выводу, что быть медийным — это не значит быть другим. Это значит позволить людям увидеть разные грани твоей личности: и профессионала, и эксперта, и того самого человека с самоиронией.
Букмекерские компании как активные участники спортивной индустрии сегодня берут на себя важную социальную роль: они становятся мостом между спортсменами и обществом, помогают нам адаптироваться в новом мире и найти в себе то, о чем мы сами могли даже не подозревать», — сказал Игнашевич.
«Для нас важно, чтобы амбассадор был не только яркой медийной фигурой, но и разделял ценности бренда и органично вписывался в нашу коммуникационную стратегию. В случае с Сергеем Игнашевичем мы совпали на все сто процентов. Его спортивная биография и позиционирование в медиа идеально соотносятся со статусом «самого надежного букмекера», коим и является БЕТСИТИ. Сергей на протяжении десятилетий был опорой ЦСКА и сборной России, ковал славу нашего футбола на международной арене и был одним из творцов главных успехов в современной истории — Кубка УЕФА-2005 и бронзы Евро-2008. По завершении карьеры игрока он стал прогрессивным и ярким тренером и интересным и вдумчивым аналитиком на ТВ и в медиа. Один из таких проектов с его участием — Cappuccino&Catenaccio Show, где он выступает в роли постоянного ведущего.
Мы смотрим на амбассадора как на партнера в долгосрочной перспективе: это не просто лицо на рекламных баннерах, а полноценный участник создания контента. Помимо C&C Show, мы с Сергеем сняли много разных видеоформатов, запустили рубрики и конкурсы в соцсетях, завели блог, создали эксклюзивную линейку мерча и многое другое. Несмотря на все это, у нас еще много идей и проектов, которыми мы планируем удивить и порадовать аудиторию, поэтому следите за нашими медиа, будет интересно», — сказал руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалев.
Форум «Азартные игры» проходит в Москве с 22 по 23 сентября. Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ в апреле 2025 года. Также он является одним из ведущих подкаста о футболе «Cappuccino & Catenaccio», который выходит при поддержке БЕТСИТИ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1