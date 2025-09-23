Сотрудники «Химок» начали отправлять претензии конкурсному управляющему для фиксирования суммы долга клуба

Как стало известно «СЭ», сотрудники «Химок» начали отправлять свои претензии конкурсному управляющему для фиксирования суммы долга подмосковного клуба перед каждым работником.

Во вторник, 9 сентября, Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом более 448 миллионов рублей. Также суд запретил клубу заниматься футбольной деятельностью на четыре года.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. В конце того же месяца клуб был исключен из состава РФС.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».