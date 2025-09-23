«Сочи» попросил ЭСК РФС разобрать четыре эпизода в матче с ЦСКА

ЭСК РФС разберет четыре эпизода по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сочинцы попросили разобрать эпизоды с назначенными пенальти в их ворота на 53-й и 65-й минутах встречи, а также эпизоды с неназначенными 11-метровыми в ворота армейцев на 87-й и 90-й минутах.

На матче «Сочи» — ЦСКА работала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. Его ассистентами были Игорь Демешко и Александр Богданов, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Ранэль Зияков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.