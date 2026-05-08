Игдисамов рассказал о состоянии здоровья Кирилла Глебова после травмы в матче ЦСКА со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника армейцев Кирилла Глебова, который получил травму в матче против «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

20-летний футболист вышел на замену во втором тайме, но не сумел доиграть матч — его снова заменили в концовке. Ранее полузащитник пропустил три матча из-за другого повреждения. 7 мая пресс-служба ЦСКА объявила, что Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.

— Что с Кириллом Глебовым?

— У Кирилла ничего серьезного. Сильный ушиб фаланги пальца. Надеюсь, что через пару дней он вернется в общую группу. Также мы не можем рассчитывать на Игоря Акинфеева и Мойзеса, — сказал Игдисамов.

11 мая ЦСКА на выезде сыграет с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ. Начало — в 15.15 по московскому времени.

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