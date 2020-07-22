«Идеальный газон идеального стадиона». «Динамо» показало состояние поля перед последним туром

«Динамо» в официальном Twitter показало состояние поля в преддверии матча 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется, как и все встречи тура, в 19.00 по московскому времени.

«Идеальный газон идеального стадиона», — подписала пресс-служба бело-голубых фото.

Встреча не имеет турнирного значения: «Динамо» обеспечило себе шестое место, а «Оренбург» досрочно вылетел в ФНЛ с последнего места.