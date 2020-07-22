«Идеальный газон идеального стадиона». «Динамо» показало состояние поля перед последним туром
16:28
«Динамо» в официальном Twitter показало состояние поля в преддверии матча 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется, как и все встречи тура, в 19.00 по московскому времени.
«Идеальный газон идеального стадиона», — подписала пресс-служба бело-голубых фото.
? Идеальный газон идеального стадиона ? #Динамо #твоякоманДа pic.twitter.com/akmQP6NAYZ— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 22, 2020
Встреча не имеет турнирного значения: «Динамо» обеспечило себе шестое место, а «Оренбург» досрочно вылетел в ФНЛ с последнего места.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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