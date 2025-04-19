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Сегодня, 17:24

Тренер «Спартака» Романов: «К пропущенным голам привели два эпизода, не вытекавшие из логики игры»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ.

— Как оцените назначение пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

— Не знаю, насколько корректно оценивать судейские решения. Окей, там был какой-то контакт... Судья еще посмотрел повтор... Ситуация неоднозначная, но это больше судейская компетенция. Так что не думаю, что будет правильно, если я стану оценивать это решение.

— Почему Спартак в очередной раз начал игру вальяжно? Откуда такие провалы?

— Не скажу, что мы начали прямо так плохо... К голам привели два эпизода, не вытекавшие из логики игры. А мы начали так же агрессивно, так же пытались доминировать. Просто так получилось. Но мы создавали моменты, вели игру на половине поля соперника — не вальяжничали. Когда мы атакуем большими силами, у нас появляются зоны в обороне — так бывает.

— Речь о том, что где-то не добежали, не доборолись...

— Позволю себе не согласиться. У нас такая ситуация в турнирной таблице, особенно после последней игры, что мы не можем позволить себе выйти расхлябанными. Мы вышли предельно настроенными. Но в этих двух моментах, да, всякое бывает...

— Вы играете с оглядкой на конкурентов?

— Мы всегда играем, отталкиваясь от себя и в свой футбол.

В следующем, 26-м туре «Спартак» сыграет дома против ЦСКА. Матч пройдет 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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Оренбург – Динамо Мх
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