«Локомотив» — «Пари НН»: гости остались в меньшинстве

«Пари НН» остался в меньшинстве в матче против «Локомотива» в 25-м туре РПЛ.

На 31-й минуте прямую красную карточку после просмотра видеоповтора получил Никита Каккоев.