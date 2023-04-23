Агент Савича заявил, что босниец не будет приостанавливать контракт с «Торпедо» в случае вылета из РПЛ

Агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Торпедо» Игора Савича, рассказал о будущем его клиента, если команда покинет РПЛ.

«Останется ли Савич, если «Торпедо» вылетит из РПЛ? Все зависит от клуба, у Игора действующий контракт. Нужно подождать и посмотреть, какой план будет у торпедовцев. Могу точно сказать одно — Игор точно не будет пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он будет подчиняться правилам РФС», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

22-летний полузащитник перешел в «Торпедо» в сентябре прошлого года. Он провел 17 матчей за московскую команду, не отметившись в них результативными действиями.