И.о. главного тренера «Арсенала»: «Луценко выходит на каждую игру, как на последнюю»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— Понятно, что кажется, что нам проще играть на выезде, потому что можно играть вторым номером, спокойно ожидать атаки соперника, — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — Ребята, возможно, чувствуют себя более психологически уверенно, потому что дома болельщики гонят вперед, просят атакующего футбола, игрокам дома посложнее. На выезде в этом плане у нас может быть преимущество. Посмотрим, игра покажет.

— С чем связана стабильная результативность Евгения Луценко?

— Евгений выходит на матчи с хорошим настроем, выходит на каждую игру, как на последнюю. У него есть огромное желание проявить себя, тем более, перед ним замаячил шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата, а это дано не каждому. Сейчас он выходит с еще большим желанием доказать свой класс и забить, а моменты у него есть в каждой игре.