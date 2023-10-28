Хусаинов — об удалении Бабича: «Это опасная игра. Если был контакт, это нарушение»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об удалении Срджана Бабича в матче 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (2:0).

«С ракурса, который я видел, было видно, что бутса мелькнула перед глазами, и не совсем понятно, был ли контакт. Но, несмотря на все, это опасная игра. Если контакта не было, то это крайне опасная игра. Если же контакт был, то это определенно нарушение», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой строчке (20 очков).