Соболев заявил, что больше не общается с прессой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что больше не общается с прессой.

«Общайтесь с источниками! Я больше с прессой не общаюсь», — сказал Соболев журналистам.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Соболев вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.